Peter Bernstein solo

Der Jazz-Gitarrist Peter Bernstein ist seit 1989 Teil der New Yorker und internationalen Jazz-Szene. Seitdem hat er an zahlreichen Aufnahmen und Aufführungen mit Musikern aller Generationen mitgewirkt. Als Leader hat er neun Alben und eine DVD veröffentlicht, er spielte zudem in Formationen von Sonny Rollins, Bobby Hutcherson, George Coleman, Lou Donaldson, Dr. Lonnie Smith, Fathead Newman, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diana Krall, Lee Konitz, Jimmy Cobb und vielen anderen.