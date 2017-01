Peter Fischer vs. Korff/Ludewig

Wieder hat sich eine Fachjury auf den Weg gemacht die Stars von Morgen zu entdecken. 14 professionelle und talentierte Kabarettisten, Comedians und Poetry-Slammer sind nominiert, um einen der relevantesten Kleinkunstpreise der Republik spielen: Auch in der 8. Saison der Deutschen Kabarettmeisterschaft werden sie die Menschen bundesweit zum Lachen und Mitfiebern bringen. Das bedeutet eine weitere Runde Spannung und Unterhaltung vom Feinsten. Wer am Ende Deutscher Meister wird, das entscheidet wie immer die wohl beste Jury der Welt – Das Publikum! An jedem der 7 Spielabende im Renitenztheater Stuttgart werden zwei preisgekrönte Künstler präsentiert, die je 45 Minuten lang das Beste aus ihren aktuellen Programmen darbieten und um die Gunst der Zuschauer werben. Am Ende jeder Vorstellung entscheiden Sie live welcher Künstler auf der Tabelle weiter nach oben klettern soll.

Peter Fischer: „Nutze die Kraft der Zurückhaltung“, sagt der weise Mann, „sei bescheiden, ehrlich, vermeide Übertreibungen. Vor allem in Pressetexten.” Dieser Mann ist nicht Peter Fischer.

Peter Fischer ist ziemlich genial. Seine schaurig-zynischen und mitreißend-lustigen Geschichten präsentiert er immer mit einem Augenzwinkern. Das könnte allerdings auch ein nervöser Tick sein. Mit todernster Ironie balanciert er virtuos zwischen Fallstricken, Doppeldeutigkeiten und Jazz über die Tasten seines Klaviers und entrümpelt ganz nebenbei mit seinem Sprachwitz die Schubladen in unseren Köpfen.