PETER KERNEL, das sind Barbare Lehnhoff (Bass, Gesang) und Aris Bassetti (Gitarre, Gesang), ein Art-Rock Duo aus Kanada und der Schweiz. Die beiden lernten sich an der Visual Communications and Design School in Lugano (Schweiz) kennen und begannen dort zusammen Musik zu machen. 2006 gründeten sie ihr eigenes Label “On the Camper”, das als Basis für verschiedene Projekte im Bereich Musik, Design und Kunst im weiteren Sinne dient. Im Jahr 2008 erschien ihr erstes Album “How To Perfom A Funeral“. 2010 erschien der Nachfolger “White Death Black Heart” und ihr letztes Album „Thrill Addict“ schließlich im Jahr 2015. Seit dem touren die beiden unterstützt von einem Schlagzeuger unentwegt durch Europa, die USA und Kanada und haben bisher schon über 600 Konzerte gespielt. Zu hören gibt es treibenden Post Punk, sägende Gitarren, flüsternd lamentierenden Gesang, Vetracktes und Poppiges zum mitsingen. Der Spagat zwischen künstlerischem Anspruch und Pop gelingt. Im März 2018 erscheint ihr neues Album „The Siza of the Night“ und schon im Januar kommen sie erneut nach Würzburg. Es bleibt zu sagen: Get addicted!