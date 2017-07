Peter Koppen - Der Altmeister des Microship wird 70

Ausstellung im Café „ars vivendi“, Vernissage am Do., 14.9., 19 Uhr

„Den Begriff Microship listig variierend, hat Peter Koppen sich auf die massenhafte Produktion von „Microships“ verlegt. Seine Armada aus farbigem Papierschiffchen hat der gebürtige Ellwanger nach beruflichen und studienbedingten Intermezzi in Australien und Berlin Mitte der 1980er Jahre in München, wo er als Busfahrer bei den Stadtwerken angeheuert hatte, im Haifischbecken des Kunstmarkts zu Wasser gelassen. Fein aufgeklebt auf Pappe und schön gerahmt, entfalten sie einen ganz eigenen ästhetischen Charme. Damit knickt und presst Koppen unverdrossen quadratische Papiere unterschiedlicher Größe in einer Tradition, die ihren Ursprung in Japan“ (Text: Wolfgang Nußbaumer). Im Café „ars vivendi“ zeigt Peter Koppen eine Auswahl an älteren und neuen Arbeiten.Die Ausstellung kann bis zum 8.10. zu den Öffnungszeiten des Cafés besucht werden.