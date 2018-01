× Erweitern Peter Maffay

Wenn die Akkus voll aufgeladen sind, kann der Stecker gezogen werden! Musikalisch zumindest. Im Rahmen ihrer MTV UNPLUGGED Tour 2018 präsentieren sich Peter Maffay & Band so puristisch wie nie. Am 10. März 2018 machen die Musiker in der SAP Arena Station.

Ob die großen Hits oder Raritäten aus über 40 Jahren Rock ‘n‘ Roll-Geschichte, die Akustikversionen entfalten eine neue Kraft und berühren auf eine noch nie dagewesene Art und Weise. „Ich habe Lust, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das passt in unsere Zeit, und das passt in unser Leben. Kein Schnickschnack, keine Umwege, sondern eine klare Ausrichtung auf das, was wichtig ist“, sagt Peter Maffay. Im Herbst 2017 erscheint das MTV UNPLUGGED Album von Peter Maffay, das die musikalische Grundlage für die MTV UNPLUGGED Tour im Frühjahr 2018 sein wird.