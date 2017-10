Peter Mendelsohn und seine Band geben einen Einblick in über 20 Jahre Schaffenszeit Dylans, beschäftigen sich mit den preisgekrönten Texten und spielen natürlich vor allem Lieder des Künstlers,der die Rock- und Popmusik so nachhaltig und ausdauernd bestimmt hat wie kein anderer.

„I want to be Bob Dylan“ sangen die Counting Crows, schon bevor „His Bobness“ den Literaturnobelpreis verliehen bekommen hat.