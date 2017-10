Keine Schule, keine Regeln, keine Schwerkraft. Ein Traum? Nicht im Nimmerland. Hier bestimmt die Phantasie, was passiert. Mit Nixen um die Wette schwimmen? Au ja! Piraten kloppen? Aber klar! Mit Peter Pan durch die Lüfte fliegen? Kein Problem! Bunt klingen dort die Erlebnisse in den Ohren, hell leuchtet die Aufregung durch die Nacht.

Doch aufgepasst: Kein Abenteuer ist ungefährlich. Denn Käpt´n Hook lauert gleich in der nächsten Lagune. Und wer weiß, ob sich Peter Pan gerade an euch erinnert, wenn ihr ihn braucht? Wir begeben uns auf die Suche nach dem eigenen Peter Pan, den wir uns in unserer Hosentasche mit nach Hause nehmen können. Nehmt euren Mut zusammen und folgt uns auf verschlungenen Pfaden ins Nimmerland. Dorthin, wo Abenteuerlust und Phantasie herrschen.

Ein Stück über wahre Träume, über das Erwachsenwerden und die Kunst, dabei ein Kind zu bleiben.