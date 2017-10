Das Märchen vom Jungen, der nicht erwachsen werden wollte - Kindergeschichte von James Matthew Barrie/Deutsch von Erich Kästner. Wendy Darling, ihre Brüder John und Michael und das Kindermädchen Nana, ein Hund, trauen ihren Augen nicht, als sie eines Abends den Schatten eines fliegenden Jungen in ihrem Schlafzimmer entdecken - denn das ist niemand Geringerer als Peter Pan.

Wendy Darling, ihre Brüder John und Michael und das Kindermädchen Nana, ein Hund, trauen ihren Augen nicht, als sie eines Abends den Schatten eines fliegenden Jungen in ihrem Schlafzimmer entdecken - denn das ist niemand Geringerer als Peter Pan. Für die Darling-Kinder ist dies der Anfang eines großen Abenteuers, inklusive einer Reise ins sagenumwobene Nimmerland. Gemeinsam mit ihren Brüdern muss sich Wendy mit geheimnisvollen Meerjungfrauen und besonders mit Käpt’n Hook und seinen Piraten herumschlagen, und dann ist da ja auch noch die eifersüchtige freche Fee Tinkerbell ... Als die Brüder sich immer wohler fühlen und ihre Erinnerung an Zuhause und ihre Familie langsam zu verblassen droht, steht Wendy vor der großen Entscheidung: Sollen sie in Nimmerland bleiben oder doch nach Hause zurückkehren?

Im Jahr 1952 wurde Erich Kästners Übersetzung von Peter Pan erstmals in Deutschland aufgeführt: Seither erfreut sich diese Fassung großer Beliebtheit im gesamten deutschsprachigen Raum.

Württembergische Landesbühne Esslingen

Ab 5 Jahre