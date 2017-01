“STADTLAND Tour”

Pop

"Wir waren unzertrennlich, so wie Zwillingsbrüder…Und alles was mich heut‘ an diese Zeit erinnert, ist ein Bild von dir und mir aus meinem Kinderzimmer." Wer kennt dieses Gefühl nicht? Ein guter Freund aus Kindheitstagen verlässt die Heimat.

In ihrem Song "Hamburg" erzählen uns Peter Pux von Erinnerungen aus glücklichen alten Zeiten und lassen diese mit ihrer kraftvollen Musik wieder aufleben.

Peter Pux – das ist eingängiger Pop mit deutschen Texten, der die Herzen berührt und den Gedanken eine Auszeit verschafft. Die Band erzählt von Alltagssorgen und Enttäuschungen, aber auch von Sommertagen mit Sonnenscheingefühlen. Mal leise und nachdenklich, mal laut und tanzbar – so begreifen und feiern die vier Ravensburger Jungs das Hier und Jetzt.

Peter Pux singen vom "Unsichtbar" sein – doch das sind sie schon lange nicht mehr. Noch vor kurzem wurden sie als Support der Band "Luxuslärm" gefeiert; nun begeben sich Peter Pux auf die Reise ihrer eigenen Tour durch die Republik.

Der Abend mit Peter Pux bleibt im Gedächtnis und verspricht eine Heimfahrt auf der man die Songs noch im Auto mitsummt.