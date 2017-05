Peter Tuscher's Blue In Green & The Next Generation

Dieses Quintett führt „The Modern Tradition“ mit Frische, Leidenschaft und Feuer weiter.

Die ist u.a. auch der jungen, aber mit beeindruckender Reife groovenden und swingenden Rhythmusgruppe zu verdanken.

MATYAS GAYER – Piano

Der 24-Jährige spielte schon auf zahlreichen Festivals und mit Größen des Jazz zusammen: Louis Hayes, Peter Washington...

„The Audience and fellow musicians alike cannot help but come under the spell of his playing - not so much because of his sheer technique, which is incidentally amazing, as on account of the superb originality and resourcefulness with which he approaches even he best known standards and makes them his own.“

MATYAS HOFECKER – Bass

Der 25-Jährige spielt mit Reife und Sicherheit in Sound und Timing.

Er lässt die Einflüsse Paul Chambers, Ray Brown etc. in seiner eigenen, starken musikalischen Stimme mit großer Energie und Souveränität mitschwingen.

Er spielte u.a. mit Sheila Jordan, Harold Mabern, Joe Farnsworth.

XAVER HELLMEIER – Drums

Der 23-Jährige ist die dritte treibende Kraft mit einem bestechend vollen, schönen Drumsound, der sich in das geschmackvolle und äußerst kommunikative Spiel des jungen Meistertrommerls einfügt. Er spielte mittlerweile mit zahlreichen Solisten, auch z.B. aus der österreichischen Szene, Daniel Nösig, Uli Langthaler, Herwig Gradischnig, Peter O’Mara.

AUGUST-WILHELM SCHEER – Baritonsax

...blickt auf eine lange, schöpferische musikalische Erfahrung zurück.

Mit 17 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Saxofon und Jazz.

Er tourte in späteren Abschnitten u.a. mit Jimmy Cobb, Randy Brecker, Kenny Wheeler...

A.W. Scheer fördert junge Jazzmusiker und war viele Jahre Sponsor der Jazzausbildung an der Hochschule Saar.

PETER TUSCHER – Trumpet / Flugelhorn

...hat als Bandleader (MUNICH-DETROIT CONNECTION) und Sideman mit

zahlreichen Formation gearbeitet, u.a. mit Wolfgang Dauner, Joe Nay, Al Porcino Big Band Connexion Latina, Don Menza, Ray Charles,..

Diskographie mit mehr als 40 Tonträgern, TV-Produktionen.

Seit 1990 Dozent beim Landesjugendjazzorchester Bayern,

seit 1994 Dozent an der Jazzabteilung der „Anton-Bruckner-Universität“ Linz.

