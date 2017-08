Peterchens Mondfahrt

Als dem Maikäfer Herrn Sumsemann das sechste Beinchen gestohlen wird, weiß er nicht mehr ein noch aus, bis er eines Tages auf die Kinder Anne und Peter trifft, die bereit sind ihm zu helfen.

So machen sich die drei Freunde auf in ein spannendes Abenteuer. Auf ihrer Reise von der Sternenwiese bis zum Mond lernen sie die wunderlichsten Gestalten kennen: die Königin der Nacht, die launische Blitzhexe, den aufbrausenden Donnermann und sogar den strengen Sandmann, der mit seinen frechen Schäfchen allerhand zu tun hat. Am Ende ihrer Reise droht ein großer Kampf mit dem Mondmann, der seit jeher das Beinchen des Herrn Sumsemann versteckt hält. Werden die zwei Kinder dem Maikäfer endlich zurückholen können, was ihm gehört? Werden sie vor Sonnenaufgang wieder auf der Erde sein?