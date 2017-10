Petra Afonin: „Es ist nie genug“

Theater- und Chansonprogramm von und mit Petra AfoninAm Klavier: Susanne Hinkelbein oder Simone Witt

Petra Afonin scheut sich nicht, in ihren Bühnenprogrammen Tabuthemen aufzugreifen. Für das Programm „Bevor ich gehe, bleibe ich“ zum Thema Demenz wurde sie mehrfach mit Auszeichnungen bedacht. Das neue Theater- und Chanson-Programm „Es ist nie genug“ geht inhaltlich noch einen Schritt weiter. Wir begegnen hier alten Kindern sehr alter Eltern, die in der Pflege und Begleitung aktiv sind, ob zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung.

Petra Afonin geht darin wichtigen Fragen nach: Komme ich selbst noch in meinem Leben vor? Wie sieht eigentlich Begleitung aus, wenn die Beziehung zu Vater oder Mutter nicht gut war? Hilft das Pflegen älteren Menschen dabei, selbst einen Lebenssinn zu finden und sich gleichzeitig auf das eigene Älterwerden vorzubereiten? Sind Senioreneinrichtungen wirklich so schlecht wie oft ihr Ruf oder spricht man zu Unrecht vom sogenannten „Abschieben“?

Trotz des schweren Themas bietet das Programm aber auch Raum für Utopie und Träume – und sogar für kabarettistisch-heitere Momente. Das Grundklima des Programms ist ein Ja-Sagen zum Leben, verbunden mit dem Wunsch nach Selbstbestimmung. Der Hospizgedanke, das Leben bis zuletzt zu gestalten, zieht sich wie ein roter Faden durch die Aufführung und ermöglicht Vertrauen auf Begleitung bis zuletzt.

Die Veranstalter - „Sonnenschein“, Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Main-Tauber-Kreis in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Niederstetten – möchten mit dieser Veranstaltung zur Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und Sterbebegleitung anregen.