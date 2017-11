Petterson und Findus - Das Schönste Weihnachten überhaupt

Findus ist schrecklich aufgeregt: Schließlich steht Weihnachten vor der Tür. Und so kann er es gar nicht mehr erwarten, mit Pettersson den Baum im Wald zu besorgen, alle Freunde einzuladen und das Haus zu schmücken. Doch draußen tobt ein gewaltiger Schneesturm und Pettersson sagt, bei dem Wetter geht man nicht in den Wald raus. Und außerdem hätte er an Weihnachten lieber seine Ruhe. Das findet Findus aber gar nicht schön. Und dann verknackst sich Pettersson derart den Fuß, dass er keine Einkäufe erledigen kann. Zwar bieten Beda und Gustavsson immer wieder ihre Hilfe an, doch Pettersson ist zu stolz, seine Schwäche zuzugeben. Und so müssen sich alle mächtig ins Zeug legen, dass Findus’ Wunsch doch noch in Erfüllung gehen kann. Denn Weihnachten ist doch nicht nur das Fest der Freude. Sondern eben auch der Freunde.