Petticoat und Minirock

Schlagerrevue mit Live-Bandvon Hilke Bultmann und Klaus-Peter Nigey

Folgen Sie unserem Ensemble in die Zeit der großen Schlager wie „Capri Fischer“, „Komm ein bisschen mit nach Italien“ oder auch „Ganz Paris träumt von der Liebe“, „Twist again“ und „Ein Schiff wird kommen“. Schwelgen Sie in den live gesungenen und von einer Band live begleiteten Hits der großen Catharina Valente, Peter Alexander, Hildegard Knef, Peter Kraus, Billy Haley, Chubby Checker und weiteren musikalischen Größen einer glanzvollen Musik-Ära!Erzählt wird die Geschichte von Menschen, die sich in den 50ern zum ersten Mal begegnen: auf der MS Binger Loch, einem Ausflugsschiff, das zwischen Koblenz und Bingen verkehrt. Alle haben sie Träume, doch als sie sich in den frühen 60ern auf einem Traumschiff im Mittelmeer erneut begegnen, wird klar, Träume sind Schäume, es kommt im Leben und in der Liebe eben doch manches ganz anders.