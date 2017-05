Pfingstferien auf der Kalkwerkfarm

Bei uns auf der Kalkwerkfarm / Albrechts Ranch gibt es jede Menge Tiere zu entdecken. Vom Hasen bis zum Pferd ist alles dabei. Lernt unsere Tiere kennen: was sie fressen, wie sie leben und vieles mehr. Ihr dürft mit anpacken und es gibt genügend Zeit um zu toben, zu spielen und z. B. ein Lagerfeuer zu entfachen. Eine rund ums Tier gelungene Abwechslung zu PC & Co. Also lasst Euch überraschen: Langeweile hat bei uns keine Chance und die Handys bleiben daheim!

Ein Mittagessen ist inbegriffen.Bitte mitbringen: dem Wetter angepasste Kleidung, die schmutzig werden darf und festes Schuhwerk.

In Kooperation mit der Kalkwerkfarm.Wegbeschreibung zur Kalkwerkfarm: Der Straße "Im Gärtle" Richtung Haitinger Höfe folgen. Sie geht in einen geteerten Feldweg über, dann links einbiegen zur Kalkwerkfarm.