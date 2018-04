Pfingstsonntag im Kowalski mit Digitalism - Support Arkade

Gekommen, um zu bleiben. Jens Moelle and Ismail “Isi” Tuefekçi haben neben Acts wie Klaxons, Simian Mobile Disco, Justice und LCD Soundsystem den internationalen Electro-Sound der Nullerjahre dominiert und sind immer noch auf allen großen Festivalbühnen (Melt, Hurricane, SMS etc.) zu finden und zu erleben.

Weil: Ihr Zeug kickt einfach immer noch die Massen. Music for the Rave-Masses. Egal, ob die Bretter von einst wie „Idealistic“, „Zdarlight“, „Jupiter Moon“ oder „Pogo“ oder die neueren, genauso wuchtigen Überflieger wie „Wolves“: Digitalism sind High Level, High Gas und sowieso immer... Primetime.Nu Rave nannte man das einst, ein Etikett, das längst verschwunden ist, aber dieser Sound lebt weiter. Drei Digitalism-Alben haben Etiketten und viele Hypes überlebt, ihre Songs gehen immer noch um die Welt und landen in Filmsoundstracks oder auf Computerspielen (u.a. FIFA 08 und FIFA 12).Mit den frischen Eindrücken einer erst kürzlich zurückliegenden US-Tour und einer neuen EP im Gepäck reist das Hamburger Duo erstmals ins Kowalski an und zeigt, wie trendresistent es das Publikum im Griff hat. Wer an Pfingstsonntag eine ordentliche Schelle will, bekommt sie gerne bei uns. Bitteschön.

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Digitalism (Magnetism Recording Co / Hamburg)Arkade