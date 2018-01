Pfläumli Fasching

Nach den Megapartys der letzten Jahre, die Neuauflage 2018! Dj Short.Y und Guest werden sich garantiert wieder einen Knaller einfallen lassen, was die Kostüme angeht, und mit Euch wieder eine rauschende Party feiern, mit allem was dazugehört, von der Kostümprämierung bis zu Getränkeaktionen und Taxitänzern ;)Alle Kostümierten erhalten am Eingang einen Welcomedrink bis 21.30 Uhr. Also dann lasst uns mal anständig feiern...