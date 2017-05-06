Pflanzentauschbörse am Michelbachpark

mit dem Ev. Paul-Distelbarth-Gymnasium

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Affaltrach 74182 Affaltrach

Wann: 06.05.2017, 14.00 – 16.00 Uhr

Was: Pflanzentauschbörse am Michelbachpark

Wo: Michelbachpark Obersulm Affaltrach

Wer: Ev. Paul-Distelbarth-Gymnasium

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Affaltrach 74182 Affaltrach Karte anzeigen

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bis Google Calendar - Pflanzentauschbörse am Michelbachpark - 2017-05-06 14:00:00 Yahoo Calendar - Pflanzentauschbörse am Michelbachpark - 2017-05-06 14:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - Pflanzentauschbörse am Michelbachpark - 2017-05-06 14:00:00 iCalendar - Pflanzentauschbörse am Michelbachpark - 2017-05-06 14:00:00

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