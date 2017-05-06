Wann: 06.05.2017, 14.00 – 16.00 Uhr
Was: Pflanzentauschbörse am Michelbachpark
Wo: Michelbachpark Obersulm Affaltrach
Wer: Ev. Paul-Distelbarth-Gymnasium
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Affaltrach 74182 Affaltrach Karte anzeigen
mit dem Ev. Paul-Distelbarth-Gymnasium
Affaltrach 74182 Affaltrach
Wann: 06.05.2017, 14.00 – 16.00 Uhr
Was: Pflanzentauschbörse am Michelbachpark
Wo: Michelbachpark Obersulm Affaltrach
Wer: Ev. Paul-Distelbarth-Gymnasium
Affaltrach 74182 Affaltrach Karte anzeigen
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