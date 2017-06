Phil – Genesis & Phil Collins Tribute

Die Auftritte von Tribute-Bandes sind seit jeher der Renner beim Calwer Klostersommer. Im nächsten Jahr kommt mit „Phil“ eine Band in den Kreuzgang, die sich ganz der Musik von Genesis und ihrem Frontmann Phil Collins verschrieben hat.

Bei der elfköpfigen Band um den charismatischen Sänger Jürgen „Phil“ Mayer ist der Name Programm. Im Repertoire der erfolgreichen Formation aus dem Raum Karlsruhe finden sich die größten Hits des englischen Megastars und seiner früheren Band Genesis. Im Programm sind Chartstürmer wie „Easy Lover“, „Another Day in Paradise“, „You’ll be in my Heart“, „Invisible Touch“, „Carpet Crawler“, aber auch der ein oder andere Geheimtipp für die Fans von Collins & Co.

„Phil“ ist mehr als nur eine Collins-Kopie. Bei zahlreichen Livekonzerten in Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien und Luxemburg hat sich die Band einen hervorragenden Ruf als authentischste Phil Collins- und Genesis-Tribute-Band erworben. Im Mittelpunkt der perfekten Show steht der Entertainer Jürgen Mayer. Er sieht Phil Collins nicht nur sehr ähnlich, sondern ist auch mit einer einmaligen Stimme, Ausstrahlung und einer großen Bühnenpräsenz gesegnet.

Unterstützt wird Mayer von einer eingespielten Band, einem Bläsertrio und zwei Sängerinnen. Eine treue und stetig wachsende Fan-Gemeinde begleitet die „Phils“ bei ihren Konzerten. Fans und Medien schätzen die sympathische Band für ihre ungezügelte Spielfreude, musikalische Perfektion und ihre warmherzige Publikumsnähe. Mister Phil Collins selbst, mit dem die Band seit Jahren in engem Kontakt steht, gratulierte zum zehnjährigen Band-Jubiläum im Jahr 2008 persönlich.