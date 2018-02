Phil - Best of Phil Collins & Genesis

Die Band \"Phil\" bietet den originalen Sound von Phil Collins und Genesis.Phil aus dem Raum Karlsruhe gilt als eine der authentischsten Phil Collins und Genesis Tribute Shows in Europa. Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten folgt der Band eine große und treue Fangemeinde bei zahlreichen Livekonzerten in Deutschland, Italien, Frankreich, Holland, Belgien und Luxemburg. Im Mittelpunkt der zweieinhalbstündigen, perfekten Show mit Licht- und Videoelementen steht der Entertainer Jürgen Mayer. Er sieht Phil Collins nicht nur sehr ähnlich, sondern verfügt auch über eine einmalige Stimme, Ausstrahlung und eine humorvolle Bühnenpräsenz. Phil - eine eingespielte Band mit Bläsersatz und zwei Sängerinnen - setzt die vielseitige und komplexe Musik von Phil Collins und Genesis auf höchstem Niveau auf der Bühne um. Fans, Veranstalter und Medien schätzen die sympathische Truppe. Phil steht für Spielfreude, gute Laune, einfallsreiche Showideen, große musikalische Nähe zum Original - und herzliche Publikumsnähe. Mit Phil Collins steht die Band über sein Management seit Jahren in gutem Kontakt. Phil traf Phil 2004 in Stuttgart anlässlich der First Final Farewell Tour. Auf seiner Internetseite verwies Collins bis zum Re-Launch auf die Kollegen aus Deutschland. Zum zehnjährigen Bandjubiläum 2008 gratulierte er persönlich! Phil hat eine große Fangemeinde und ist ein Garant für gelungene Veranstaltungen, für Hallen- oder Open-Air-Konzerte, Stadtfeste, Galas oder Firmenevents. Für gediegene Champagner-Anlässe gibt es zudem ein akustisches Programm Unplugged Lovesongs. Die schönsten Songs von Phil Collins und Genesis sind dabei mit überraschenden Arrangements für Akustik- und Rhythmusinstrumente, Klavier, Saxofon und Chorgesang neu zu hören. Phil sind: Frank Stolzenthaler (Percussions), Kurt Meister (Bass, Gesang), Bernd Schubach (Schlagzeug, Gesang), Simone Weber (Gesang), Jürgen Phil Mayer (Gesang), Lalena Katz (Gesang), Matthias Engel (Keyboards, Gesang), Marco Vincenzi (Saxophon, Percussions), Ray Denzel (Posaune), Thomas Sturm (Trompete), Alexander Lang (Gitarre, Gesang)