Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend“ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Heute: Phileas Loh Quintett

Der junge Schlagzeuger Phileas Loh wird im Rahmen der Reihe „Jugendclub“ sein Debut geben.Aussergewöhnlich für sein Alter, hat Phileas seine musikalische Vorliebe im Jazz gefunden.Als Inspiration nennt er Miles Davis, John Coltrane und Horace Silver. An diesem besonderen Abend wird er mit seiner Band diese Großen des Jazz huldigen und Stücke aus der Zeit von „Relaxin´“ und „Crescent“ präsentieren. Besonders freut sich Phileas auch auf die Besetzung, die mit ihm diesen Abend gestalten wird.Mit Jürgen Bothner am Saxofon, Lorenzo Petrocca an der Gitarre, Thilo Wagner am Klavier und Jens Loh am Kontrabass treffen zwei Generationen mit der selben Leidenschaft zusammen.

Jürgen Bothner - Saxofon

Lorenzo Petrocca - Gitarre

Thilo Wagner - Klavier

Jens Loh - Bass

Phileas Loh - Schlagzeug