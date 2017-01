Philipp Poisel

„Zum ersten Mal Nintendo“ heißt die zweite Single aus Philipp Poisels kommenden Album „Mein Amerika“, die am vergangenen Freitag (13.01.2017) erschienen ist.

Poisels letzte Studioveröffentlichung „Bis nach Toulouse“ stammt aus dem Jahr 2010 und verkaufte sich über 250.000 Mal (Platin), sein Debüt „Wo fängt dein Himmel an?" erreichte Gold-Status und das Live-Album „Projekt Seerosenteich“ (auch Platin-Status) kletterte 2012 an die Spitze der deutschen Sales-Charts. Die Mitte September veröffentlichte Single „Erkläre mir die Liebe“ stieg direkt in die TopTen der deutschen Sales-Charts ein und verkaufte sich bisher über 100.000 mal. Das Album „Mein Amerika“ wird am 17.02.2017 erscheinen.

Die neue Single „Zum ersten Mal Nintendo“ wurde von Poisel und seiner Band mit dem Produzenten Frank Pilsl im Svenska Grammofon Studio in Göteborg aufgenommen, in dem schon Songwriter wie José González, Erlend Øye (The Whitest Boy Alive) und Nina Persson von den Cardigans gearbeitet haben. Poisel wirft in dem Song einen „nostalgischen Blick zurück“ und erinnert sich an „ein Wir-Gefühl aus der Jugend“. Im schwelgerischen Bandsound nimmt er sein Publikum in die Zeit zurück, als Videospiele noch etwas Besonderes waren.

Das Video zur Single, das am 18. Januar Premiere feiert, nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise durch Poisels Kindheits- und Jugendtage.