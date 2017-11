radioSCHAUen #36 – Ihre Ohren werden Augen machen!Live-Sendung im Foyer des FRS und On Air auf 99.2:

Philosophisches Café, Teil 3: "Würde"

»Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Diesen Satz lernt jeder junge Mensch, der in der Bundesrepublik aufwächst, in der Schule. Aber was bedeutet er? Wenn die Würde des Menschen unantastbar ist, warum kann sie dann faktisch angetastet werden? Und was ist das überhaupt die Würde? Und wie ist ihr Verhältnis zum Begriff des Wertes? Der Abschluss der philosophischen Reihe widmet sich einem zentralen Begriff der politischen Verfassungen der Bundesrepublik Deutschland. Dieser wird aus der Perspektive des Werkes »Eine Art zu Leben« von Peter Bieri nicht als metaphysische Einheit reflektiert, sondern als eine Art der Lebensführung. Durch diese Herangehensweise wird das klassische Verständnis der Würde der Kritik anheim gestellt und es wird versucht eine alternative und für unsere Lebenspraxis relevantere Interpretation des Begriffes zu finden.Der Philosoph Emanuel Grammenos lädt nach der Einführung zur Diskussion ein. Das Trio »Zone3« kommentiert zur Auflockerung mit Jazzimpressionen.