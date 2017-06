Pierre Paradies & Les

Wir nehmen dich mit in eine andere Welt. Eine pulsierende Samstag Nacht im Herzen Stuttgarts. Extravagante Gäste, einzigartige DJs und eine elektrisierende Stimmung verbinden sich mit dir im AER Club. Jeden Samstag ab 23 Uhr. Drink & Dance auf höchstem Niveau. Wir sind "aLIVe". Sei Du es auch! Live in your world. Celebrate in ours.

SA 01 JUL ab 23 Uhr

HIP HOP/RNB: PIERRE PARADISE & LES

Tanzen und ein Gläschen Champagner mit Freunden. Sounds good. Samstags bei aLIVe. Pierre Paradise und Les mischen mit dem aLIVe-Sound den Mainfloor auf