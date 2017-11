Eine Show – produziert anlässlich des 100. Geburtstags von EDITH PIAF

Bisher 300 Shows in 30 Ländern!

Piaf! The Show erzählt in 2 x 50 Minuten die großartige Geschichte über das Leben und die Karriere der Edith Piaf durch ihre Klassiker ihrer französischen Chansons. Das Publikum wird auf eine Reise durch die Straßen des Montmartre entführt - während der Zeit von „La Vie en Rose“. Seltene Photos und Dokumentationen über und von Edith Piaf runden die einzigartige audiovisuelle Erfahrung ab, in der Sängerin Anne Carrere von vier Musikern am Piano, Akkordeon, Double Bass und den Percussions begleitet wird.Piaf! The Show ist mit mehr als 500.000 in 30 Ländern verkauften Tickets ein weltweiter Erfolg und wurde von Charles Dumont - Piafs legendärem Songschreiber - mit folgenden Worten gelobt: „This is the best Piaf show ever produced!“. Zuletzt begeisterte die Show das Publikum in der ausverkauften Carnegie Hall in New York – ausgerechnet am 06. Januar, dem Jahrestag des legendären Auftritt Piafs in ebendiesem Venue.