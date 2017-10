Piano Intim – Chris Gall

Der Münchner Pianist Chris Gall studierte am legendären Berklee College of Music in den USA und ist heute auf den Bühnen Europas zuhause. Nachdem er in den letzten beiden Jahren mit Quadro Nuevo bei über 200 Konzerten als Gastpianist auf Tour war, kommt er mit seiner aktuellen CD "Piano Solo", die von der Fachzeitschrift Concerto als "ein wohlüberlegter Wurf in der langen Solo-Geschichte des Instruments" gefeiert wurde, zu uns im Rahmen der JAK-Reihe "Piano Intim".

Zwei gefeierte Trio-Alben lang, die auf dem renommierten Jazzlabel ACT erschienen sind, hat sich Gall Zeit gelassen, bevor er sich allein an den Flügel setzte. Entstanden ist eine faszinierende Synthese aus vielschichtigen und hypnotisierenden Minimal-Music-Elementen, virtuosen Jazzimprovisationen, vermischt mit zauberhaften impressionistischen Klangbildern. Gall entwickelt unablässig neue Ideen und lässt Musik entstehen, die ruhig ist wie das Meer von Weitem und zugleich bewegt und schillernd wie jede einzelne Welle. Hätten sich Eric Satie, Keith Jarrett und Philip Glass im Studio getroffen, so ähnlich hätte ihr Album wohl geklungen.

Musiker: Chris Gall, Klavier