Pre-Silvester mit PRierre Paradise, der seit sechs Jahren durch die People-Prärie reitet wie kein anderer. Da wird auch der Abend vor Silvester ein ganz normaler Samstag. Also der ganz normale People-Wahnsinn. Natürlich gilt wie immer: Paradise - Authorized Persons only. Also alle feierwütigen People rein, die das Paradies schätzen und lieben.