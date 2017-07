Piloten & Piraten

Die Reise der vier jungen Herren von Piloten und Piraten begann im März 2014. Piloten und Piraten verarbeiten ihre zahlreichen verschiedenen Einflüsse in einem eigenen Stil, den sie kurz Hip-Hop mit Band nennen. Auf der im Oktober 2014 veröffentlichten Debüt-EP „Meer oder Weniger“ wurden die Einflüsse noch wild gemischt, im Laufe der Zeit und auf der neuen EP „Füße Hoch“, die am 18. Dezember 2015 veröffentlicht wurde, kristallisierte sich allerdings ein Stil heraus, der die verschiedenen Einflussgenres harmonisch miteinander vermischt. Die eigenwillige Mischung veranlasst die Hörenden dazu sich zu bewegen, bietet aber auch Platz zum Entspannen. Die deutschen Texte erzählen Geschichten aus Tagträumen, vermitteln eine kritische Sichtweise auf das Weltgeschehen und regen zum Nachdenken an. Seit der ersten Releaseparty im Oktober 2014 arbeiten die vier Musiker immer weiter daran, Menschen mit ihrer Musik zu bewegen und zu erreichen. Dabei ist es ihnen wichtig, so authentisch wie möglich zu bleiben und die eigenen Ideen zu Booking, Designs, Videos, Marketing und natürlich der Musik umzusetzen, was von den Fans gut angenommen wird. So starteten sie im April eine Tour durch verschiedene Wohnzimmer und Clubs in Erlangen, Passau, Tübingen und Stuttgart und spielten im Sommer 2015 auf verschiedenen Festivals im Raum Stuttgart. Der Band ist es wichtig, die Unterstützung der Fans zu würdigen, deswegen werden Gagen und Eintrittsgelder wieder dazu verwendet, neuen Merch oder neue CDs herzustellen, die dann günstig oder sogar für umsonst bereitgestellt werden. Darüber hinaus engagiert sich die Band auch sozial und veranstaltete im März 2015 ein Benefizkonzert zu Gunsten eines georgischen Freundes, der an Rückenmarkkrebs erkrankt war.

Support: Dreiblatt