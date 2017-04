Piludu Quattro

Gäste fragen verzweifelt: Groovende, verspielte, nicht verkopfte und trotzdem virtuose Band, die weitgehend unter "Jazz" einzuordnen ist? In Deutschland? In Marco Piludus hochkarätig besetztem neuen Quartett treffen vier musikalische Freigeister aufeinander die weder vor Massive Attack noch vor Michael Jackson halt machen und auf groovende und verspielte Art und Weise die Musik des Bandleaders stets an neue Grenzen treiben. Spielfreude pur und viel Raum für Überraschungen - unbedingt hörenswert.

Marco Piludu – Guit

Sandi Kuhn – Sax

Dirk Blümlein – Bass

Michael Kersting – Drums