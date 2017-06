Die hochexplosive Partyreihe rund um R´n´B, Soul- & Hip Hop-Sounds ist wieder zu Gast in der Kantine. Diesmal stehen wieder Mal R’N’B & LATIN BEATS im Mittelpunkt. Getreu dem Motto gibt es natürlich wieder PINK DYNAMITE Deko, R’N’B & LATIN BEATS und viele Ladies Specials. Seit gespannt was Euch DJ BLACKOUT (Kantine Resident) zusammen mit DJ TOMSONIC (Kantine Resident) an diesem Abend zaubern werden. Eins steht schon mal sicher: Es wird wieder hochexplosive!