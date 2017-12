Pink Friday

Party for Boys and Girls! Junx4You, das sind die Initiatoren der Gay.Volution mit immer wieder tollen Aktionen, Dekos, DJs uvm. Hier sind alle willkommen, die Spaß am Feiern haben und in gepflegter, stylischer Umgebung mal richtig ausgelassen abgehen wollen. Diese bietet der Zauberberg an sich schon reichlich, doch der Zaubergarten ist hier natürlich nochmal das i-Tüpfelchen in Sachen stylischer Location. Wer auf den Euro achten möchte, sollte vor 23 Uhr da sein, denn bis dahin gilt ermäßigter Eintritt (5 Euro) und eine Getränke-Happy Hour!