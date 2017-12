Pinocchio - Die Geschichte eines Hampelmanns

Pinocchio steht für die aufregende Reise vom Kind zum Erwachsen werden. Die gebürtige Italienerin Pina Bucci setzt diese Geschichte mit Liebe zum Detail und Leichtigkeit um. Mit ausdrucksstarken Figuren, tollen Kulissen, Musik und Masken wird dem Publikum die wunderbare Geschichte des kleinen Hampelmanns Pinocchio erzählt. Das Publikum wird immer wieder in die Handlung mit einbezogen: Die kleinen Zuschauer spielen Fuchs und Katze, sie machen mit Instrumenten Geräusche und spielen die wilden Wellen des Meeres. Am Schluß des Stückes wird Pinocchio von einem Kind gespielt. 2015 erhielt das Wandertheater "Ankommen in Horb" den "Amalie und Theo Pinkus-Kulturpreis" unter der Regie von Pina Bucci. www.pina-bucci.teatro.com