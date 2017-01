Der arme Holzschnitzer Gepetto kann es nicht glauben: Das Holzstück, das er als Tischbein verwenden wollte, ist lebendig! Begeistert schnitzt er eine Holzpuppe und tauft sie auf den Namen Pinocchio. Endlich scheint Gepetto nicht mehr allein leben zu müssen. Doch Pinocchio hat seinen eigenen Kopf und möchte die Welt entdecken. Gleich bei seinem ersten Abenteuer handelt er sich mächtig Ärger ein und verspricht seinem Vater, in Zukunft artig zu sein. Am nächsten Tag lässt er sich jedoch auf dem Schulweg ablenken, wird vom Fuchs und der Katze bestohlen, landet unschuldig im Gefängnis und wird schließlich von Bauern festgehalten, die ihn zwingen einen Wachhund zu spielen. Zum Glück gibt es die blauhaarige Fee, die ihn rettet und ihm sogar verspricht, ihn in einen richtigen Jungen zu verwandeln, wenn er sich bessert und zur Schule geht. Aber welcher Junge kann einer Einladung ins Land der Spielereien wiederstehen…