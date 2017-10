Pippi in Taka-Tuka-Land

Schon lange wünschen sich die Geschwister Tommy und Annika ein wenig Abwechslung in ihremlangweiligen Ort - da reitet eines Tages ein rothaariges Mädchen mit Sommersprossen und abstehendenZöpfen auf einem schwarzweiß gepunkteten Pferd die Straße entlang und zieht in die VillaKunterbunt ein. Es ist Pippilotta Rollgardinia Viktualia Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf.Schon kurz nach ihrer Ankunft interessiert sich auch Fräulein Prysselius für das alleinlebende Kind.Sie hat von Pippis „freiem Leben“ gehört und möchte unbedingt für eine „ordentliche“ Erziehungdes frechen Mädchens sorgen...Die Pippi Langstrumpf-Bücher von Astrid Lindgren sind Klassiker der Kinderliteratur und werden vonGenerationen von Kindern auf der ganzen Welt geliebt – ebenso wie die berühmten Verfilmungender Geschichten. Im November bringen wir alle vier Pippi Langstrumpf Filme noch einmal auf diegroße Leinwand ins Kino, in chronologischer Folge, vier Sonntage hintereinander. Ein Fest für allekleinen und großen Pippi Langstrumpf Freunde!