Pippi Langstrumpf trifft Karlsson vom Dach - Astrid Lindgren zum 110. Geburtstag

Ulrike Draesner, John von Düffel

Veranstaltungsreihe: Klassiker der LiteraturgeschichteGesprächModeration: Anja BrockertPoetische Intervention: Timo Brunke

Pippi Langstrumpf, Karlsson vom Dach und Michel aus Lönneberga - wer kennt sie nicht? Astrid Lindgrens Figuren haben Generationen von Kindern geprägt. Und sie tun es bis heute. Denn die Geschichten der schwedischen Kinderbuchautorin erzählen auf einzigartige Weise von Mut und Widerstand, von Liebe und Hoffnung. Im Gegensatz dazu schrieb Lindgren in ihrem Kriegstagebuch: „Man muss daran verzweifeln, wie wenig die Menschheit in den vergangenen Jahrtausenden gelernt hat“. In ihren Tagebüchern hielt sie die Zeit zwischen 1939 bis 1945 fest, schrieb bewegende Kommentare zu den politischen Entwicklungen, notierte Alltägliches aus ihrem Leben. Parallel dazu begann sie mit den ersten eigenen Texten und veröffentliche 1945 in Schweden die Geschichte von Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, kurz: „Pippi Langstrumpf“. Ein Klassiker der Kinderliteratur – wie alle Bücher von Astrid Lindgren, von „Karlsson vom Dach“ über die „Kinder aus Bullerbü“ bis „Ronja Räubertochter“. Am 14. November wäre der 110. Geburtstag der Schriftstellerin – Grund genug, an die engagierte und humorvolle Autorin zu erinnern. Im Gespräch mit der Lyrikerin, Essayistin und Prosaautorin Ulrike Draesner und dem Dramaturgen und Autor John von Düffel gehen wir in einer Spezialausgabe der Reihe Klassiker der Literaturgeschichte der Frage nach, welche Bedeutung Lindgrens Werk heute noch hat. Im Mittelpunkt stehen die frühen Texte „Pippi Langstrumpf“ und „Karlsson vom Dach“. Der Stuttgarter Performance-Poet Timo Brunke begleitet den Abend mit poetischen Interventionen. Sendung in SWR2 Wissen: Mittwoch, 1. November 2017, 15.05 Uhr Eine Veranstaltungsreihe von: LpZ Stuttgart und SWR2 Wissen Gefördert von: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg