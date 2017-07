Pippi Langstrumpf

Das rothaarige, sommersprossige Mädchen Pippi hält Einzug in die Villa Kunterbunt und lernt die Nachbarskinder Tommy und Annika kennen. Sie lebt allein in ihrer kuriosen Welt, frei und unabhängig, den Erwachsenen an Kraft und List überlegen. Mit Einfallsreichtum und übernatürlichen Kräften kann sie zwei Geldgierige, eine aufdringliche Tante und die tölpelhafte Polizei verjagen. Als endlich ihr seefahrender Vater kommt, um Pippi abzuholen, sind Tommy und Annika so traurig, dass Pippi lieber bei ihnen bleibt, als mit dem Kapitän auf Seeabenteuer zu ziehen. Verfilmung des Kinderbuchs von Astrid Lindgren.