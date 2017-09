Pippis Weihnachtsbaumplünderfest

Familientheater

Eine Neuinszenierung frei nach Astrid Lindgren "Pippi will heute Abend in der Villa Kunterbunt den Weihnachtsbaum plündern. Alle Kinder der Stadt sind herzlich willkommen. Zieht mir ja warme Kleider an!" So hatte es in den Weihnachtsferien auf einem großen Plakat an der Rathaustür gestanden, und alle Kinder waren in einem langen Zug zur Villa Kunterbunt gekommen, Thomas und Annika vorneweg. Eine neue Pippi-Geschichteninszenierung frei nach Astrid Lindgren für Pippi-Fans und solche, die es noch werden wollen.Inszenierung: Jasmin Rahimi-Laridjani