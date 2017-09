Pippo Pollina Trio

Nach einer langen Konzertpause ist der italienische Liedermacher Pippo Pollina seit Januar 2017 wieder auf Tour – mit neuem Programm und neuem Album! In der Musikszene gilt er als ein sehr guter und ausdrucksstarker Songschreiber. Er ist ein hervorragender Musiker und Sänger. Ein wahres Energiebündel! Seine Konzerte sind nie langweilig! Da er die deutsche Sprache und Kultur sehr gut kennt, ist es ihm im Unterschied zu anderen Musikern aus Italien möglich, ein ganz besonderes persönliches Verhältnis zu seinem deutschsprachigen Publikum aufzubauen. Mit seinem neuen Werk „Il sole che verrà“ ist ihm ein wunderbarer neuer Songzyklus gelungen. Sein Thema ist die Hoffnung in Zeiten der Gewalt. Pippo Pollina besticht durch seine unbändige Kreativität, mit der er auch seine vielen treuen Fans in ganz Europa immer wieder überrascht. Sei es mit lyrischen Balladen, poetischen Protestliedern oder rockigen Songs: Pollinas Sprache bleibt immer sensibel und zart. Im Herbst 2017 ist er als Trio auf Tour. Begleitet wird er von Michele Ascolese (Gitarre) und Roberto Petroli (Saxophon. Klarinette).