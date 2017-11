Il sole che verrà - Folk & Weltmusik

Nach dem sensationellen Geburtstagskonzert im Volkshaus Zürich, dem furiosen Abschluss der «Süden-Tournee» in der Arena Di Verona sowie dem grossen und emotionalen Konzert im Hallenstadion Zürich vom August 2015 kehrt der sizilianische Liedermacher und charismatische Poet Pippo Pollina ab Januar 2017 wieder zurück auf die Bühne – mit neuem Programm und dem neuen Album «IL SOLE CHE VERRA»! Pippo Pollina besticht durch seine unbändige Kreativität, mit der er auch seine vielen treuen Fans in ganz Europa immer wieder überrascht. Sei es mit lyrischen Balladen, poetischen Protestliedern oder rockigen Songs: Pollinas Sprache bleibt immer sensibel und zart. 2017 spielt Pippo Pollina mit seiner Band in den schönsten Konzertsälen Europas.

Pippo Pollina, vocals/guitar/piano

Roberto Petroli, clarinet/sax

Michele Ascolese, guitar