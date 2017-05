Pique Dame - Premiere

Die Oper Stuttgart setzt ihre Erkundung der russischen Kultur fort. Während Mussorgskijs Chowanschtschina vom Untergang des alten Großfürstentums Moskau und vom Sieg Peters des Großen erzählt, spielt Tschaikowskys Pique Dame in jener Stadt, die Peter am Neva-Delta als absolutistischen Gegenentwurf zur alten Hauptstadt aus dem Nichts geschaffen – und auf den Knochen zehntausender Zwangsarbeiter errichtet – hat: St. Petersburg. Alexander Puschkin hat in seinem Poem vom Ehernen Reiter den Mythos dieser Stadt begründet: Sein Held wird vom Reiterstandbild des Stadtgründers in den Wahnsinn gehetzt, während die unterworfene Natur in Gestalt einer verheerenden Überschwemmung rebelliert. Auch Hermann, Protagonist seiner 1834 erschienenen Erzählung Pique Dame, fühlt sich von einem Geist verfolgt und endet im Wahnsinn. Es ist der Geist einer Gräfin, die in ihrer Jugend als »moskowitische Venus« am französischen Hof Furore machte und von dort das Geheimnis dreier unfehlbarer Karten mitgebracht haben soll. Mehr und mehr verdrängt in Hermanns Seele der erträumte Sieg im Glücksspiel die erotische Erfüllung seiner Liebe zu Lisa und führt ihn in eine tödliche Liebesumarmung mit der alten Gräfin.

Ähnlich wie sein Zeitgenosse Dostojewski im Medium seiner Romane transponiert Tschaikowsky mit dem delirierenden Psychogramm seiner 1890 uraufgeführten Oper die Motive Puschkins in die eigene Gegenwart.