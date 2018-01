Die Veranstaltungsreihe PLAY DIFFERENT im neuen Würzburger Club Manny Green geht am 26. Januar in die zweite Runde. Nach einer gelungenen Primäre mit Dominik Eulberg im Dezemberkommt mit MARKUS SUCKUT einen weiteren Ausnahmekünstler in den Club.

Seine Sets sind energiegeladen, treibend und seine Trackauswahl oft überraschend. Sein sound hat eine Seele, ein bisschen Verträumtheit und eine Neigung zur Melancholie. Er ist kein Held der DJ Charts, released aber regelmäßig unglaubliche Tracks zb. auf Len Fakis Label Figure oder auf Exile mit Johannes Heil.

PLAY DIFFERENT steht für elektronische Musik ohne Vorurteile. Ohne Stempel. Ohne Einschränkung. Für Emotionen. Für Gefühle. Für Gemeinsamkeit. Für unterschiedlichste Menschen.