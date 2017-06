Pleasureagony - Rise In Chains - Dead Acid - In Dynamite We Trust

Pleasureagony

PLEASUREAGONY wurde 2011 ins Leben gerufen und besteht aus vier Musikern aus Stuttgart, die sich fest dem Metal verschrieben haben. Was sie allerdings von vielen Artgenossen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie nicht nur einen, sondern viele Rock- und Metalrichtungen in ihrer Musik zu vereinen scheinen. So zählen zu ihren Einflüssen solch völlig unterschiedliche Künstler wie Mudvayne, Pantera, Biohazard oder Iced Earth. Klingt willkürlich? Ist es aber nicht! Hört bei PLEASUREAGONY rein und überzeugt euch selbst, dass diese wilde Mischung durchaus funktioniert.

Rise in Chains

„Das Publikum darf sich auf keinen Fall langweilen!“ Das ist das Motto dem sich die Bandmitglieder vor Rise in Chains verschrieben haben. Mit metallischen Riffs und Gitarrenklängen, gepaart mit einer Rockröhre wollen sie ihren eigenen musikalischen Weg gehen und gleichzeitig das Publikum an die alten Werte erinnern, nach denen sie selbst leben – Sex, Drugs & RockRoll.

Dead Acid

-DEAD ACID- das bedeutet kompromissloser Metal. Mit dynamischen Gitarren, knallhart-treibenden Drums,

klaren Basslines und brutalen Shouts ziehen sie die Menge in ihren Bann. Die Songs beschreiben alle Situationen des Lebens -with all trust and tragedy- Wer also seinen Alltag für einen Moment vergessen will und auf die härtere Gangart der Musik steht, sollte DEAD ACID auf keinen Fall verpassen.

In Dynamite We Trust

Wir: ein Pfleger, ein Sattler, ein Informatiker, ein Physiker und ein Typ aus irgendeiner Firma, gründeten die Band In Dynamite We Trust, im Jahr 2013. Genrebegrenzungen kennen wir nicht, da wir gewisse Probleme mit Grenzen haben. Für die, die uns aber trotzdem unbedingt eingeordnet haben möchten, lassen wir uns ganz knapp und eventuell in das Genre Melodic Death Metal einordnen. Man kann sich also auf eine Sprengung von Grenzen und eine völlig neue Art des Genres gefasst machen. Im Sommer des Jahres 2014 veröffentlichten wir auf YouTube unseren ersten Track: Build my Heaven Dies ist (k)eine Aufforderung den Track anzuhören. Zudem arbeiten wir uns seit diesem Jahr ins Recording ein, um in (vielleicht) naher Zukunft ein Mixtape veröffentlichen zu können. Wir geben seit jeher immer wieder gerne damit an, dass wir die Ehre hatten, mit Größen wie der Nu-Metal Band Smash Hit Combo (Seemühle 2014) und der Metalcoreband Caliban (Rock in Weiler 2014) auf einer Bühne stehen zu dürfen. Warum wir damit angeben ... naja um Menschen zu unseren Auftritten zu locken. Ob wir tatsächlich so gut sind ... müsst Ihr wohl oder übel selbst herausfinden... wir übrigens auch.

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Detonationcrew