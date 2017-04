Schauspielhaus

Das PODIUM Festival legt dieses Jahr einen besonderen Fokus auf die Stimme. In vier Konzerten, darunter "Wunderhorn", zieht sich das Thema Lied, Sprache und Stimme durch und zeigt ganz neue Wege des musikalischen Storytelling. Die Filmemacherin Clara Pons hat zu Gustav Mahlers enigmatischem Liederzyklus "Des Knaben Wunderhorn" einen epischen Film geschaffen, der aus den Motiven der Musik und des Textes ein großes, immersives Gesamtkunstwerk macht. Dazu erklingt Mahlers Meisterwerk in vielseitigen Kammerbearbeitungen. Um 18:00 Uhr findet eine Einführung am Konzertort statt. Eine Kooperation mit der Stadt Esslingen im Rahmen des Projekts "52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg". / Hinweis: Karten für diese Veranstaltung können Sie ausschließlich über das PODIUM Festival erwerben. Weitere Informationen unter: www.podiumfestival.de