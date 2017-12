Podium Junger Musikanten

Gleich zu Beginn des neuen Jahres setzen Studierende der Hochschule für Musik Nürnberg im Rokokosaal des Wildbads wieder nachhaltige musikalische Akzente.

Bis zum März präsentieren die hochbegabten und in der Musikwelt bereits erfahrenen jungen Künstlerinnen und Künstler jeweils an einem Sonntagnachmittag Werke der Kammermusik in unterschiedlichen Besetzungen. Sie moderieren ihre Programme selbst. Das traditionelle Sonntagscafé, sonst nur zwischen Ostern und Erntedank geöffnet, wird seine Kaffee- und gebackenen Spezialitäten von 13.30 bis 17 Uhr anbieten und auf diese Weise den zu erwartenden musikalischen noch besondere kulinarische Genüsse hinzufügen.