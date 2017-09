× Erweitern Poems On The Rocks

Wir meinen, sie in- und auswendig zu kennen, die uns vertrauten Rockklassiker vergangener Tage. Wir "trällern" ganze Textpassagen mit, wenn wir sie im Alltag hören, oft auch nur summend oder als Lalala. Aber Hand auf's Herz: Kennen wir die Inhalte der englischen Texte und das, was sie uns sagen wollen wirklich? POEMS ON THE ROCKS nehmen ihr Publikum mit auf eine poetische Zeitreise durch die Geschichte des Rock von den 60ern bis weit ins Millennium.

Was dieses Musik- und Lyrikprojekt so einzigartig und unverwechselbar macht ist wie die Band in Groove und Professionalität den musikalischen Teppich des Originals mit Sänger Jörg Krauss knüpft und wie Schauspieler Jo Jung den "Spirit" der Songs einfängt, ihn in deutscher Poesie raffiniert in die Musik hineinwebt, sodass eine neue Textur durch die Verschmelzung von Wort und Musik entsteht, komplettiert durch die songbezogene Videokunst im Hintergrund.

Es sind die Texte und die Musik unserer Helden wie David Bowie, Pink Floyd, John Lennon, Peter Gabriel, Bob Dylan und vieler anderer. Ihre Hits handeln vom kleinen Mann. Sie handeln von seinen Ängsten, seinem Mut, seiner Aufrichtigkeit, von Geld, Lug und Betrug, von Bürgerrechten und Rassismus. Es geht in ihnen darum wie wir Menschen uns gegenseitig und unsere Erde behandeln, um Sehnsucht nach Frieden und vor allem - um Liebe.

Die Band: Christoph Berner – Gitarre, Helmut Kipp – Schlagzeug,

Edgar Müller – Keyboards, Andy Kemmer - Bass