Eine Zeitreise durch die Rockgeschichte – Rock'n'Lyrics

Nach der Clapton-Tribute-Show kommt mit der Stuttgarter Band POEMS ON THE ROCKS und ihrer Zeitreise durch die Rockgeschichte die nächste große Rock-Show nach Mosbach. Das Rock’n’Lyrics-Projekt gastiert am Samstag, dem 27. Mai im Mosbacher Kultur- und Begegnungszentrum fideljo in der Neckarburkener Straße 2-4. Dieses Veranstaltungshighlight beginnt um 20.00 Uhr, der Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt.

POEMS ON THE ROCKS gehören zu den ersten Bands die Popsongs und deren Lyrik live auf die Bühne brachten. Seit über zehn Jahren präsentieren sie ihre Mischung aus Konzert, Schauspiel und Lesung. „Sympathy For The Devil“ von den Stones, „Wish You Were Here“ von Pink Floyd oder „The Carpet Crawlers“ von Genesis.

Wir meinen, sie in- und auswendig zu kennen, die uns vertrauten Rockklassiker vergangener Tage. Wir "trällern" ganze Textpassagen mit, wenn wir sie im Alltag hören, oft auch nur summend oder als Lalala. Aber Hand auf's Herz: Wer versteht auch die Texte dieser legendären Songs? „Poems On The Rocks“ macht die poetische Kraft dieser Texten erlebbar. Inmitten der Songs kommt die lyrische deutsche Übersetzung, schauspielerisch in Szene gesetzt und interpretiert von JO JUNG, der Stimme vieler Produktionen des SWR, ARTE und ZDF.

POEMS ON THE ROCKS nehmen ihr Publikum mit auf eine poetische Zeitreise durch die Geschichte des Rock von den 60ern bis weit ins Millennium. Was dieses Musik- und Lyrikprojekt so einzigartig und unverwechselbar macht, ist die Tatsache wie die Band in Groove und Professionalität den musikalischen Teppich des Originals mit Sänger Jörg Krauss knüpft und wie Schauspieler Jo Jung den "spirit" der Songs einfängt, ihn in deutscher Poesie raffiniert in die Musik hineinwebt, sodass eine neue Textur durch die Verschmelzung von Wort und Musik entsteht, komplettiert durch die songbezogene Videokunst im Hintergrund.

Es sind die Texte und die Musik unserer Helden wie David Bowie, Jimi Hendrix, John Lennon, Peter Gabriel, Pink Floyd, Bob Dylan und vieler anderer. Ihre Hits handeln vom kleinen Mann. Sie handeln von seinen Ängsten, seinem Mut, seiner Aufrichtigkeit, von Geld, Lug und Betrug, von Bürgerrechten und Rassismus. Es geht in ihnen darum wie wir Menschen uns gegenseitig und unsere Erde behandeln, um Sehnsucht nach Frieden und vor allem - um Liebe.

Die Musik von POEMS ON THE ROCKS basiert auf drei Säulen: Zum Einen auf der originalgetreuen Interpretation von herausragenden Rockklassikern der letzten 50 Jahre, gesungen von Jörg Krauss, den songintegrierten deutschen Lyrics von Schauspieler Jo Jung (ARD, ZDF, ARTE), sowie songspezifisch eingearbeitete Bild- und Videokunst im Bühnenhintergrund. Durch diese Synthese entsteht ein völlig neues Musik Genre. Wer von Pop und Poesie beim letzten Mosbacher Sommer begeistert war, wird POEMS ON THE ROCKS lieben.