Poesie aus einem verborgenen Matriarchat

Zu einer musikalisch-poetischen Zeitreise laden Dorothea Baltzer (Gesang und Rezitationen) und die beiden Musiker Hanno Botsch (Klavier und Violine) und Andreas Buchholz (Bass) am 17. November in das Brenzhaus ein.

Hanno Botsch, Gründer und Kopf des Trios, interpretiert seit 1963 jiddisches Liedgut. Mit seinem neuen Programm begibt er sich auf Spurensuche der Frauen im Judentum. Inspiriert von Rahel Monika Herwegs These vom "verborgenen Matriarchat", präsentiert er ein Bouquet jiddischer Lieder und jüdischer Poesie. Im historischen und kulturellen Zusammenhang beleuchtet er die Rolle der Frau in der jüdischen Kultur auf bisher ungesehene Weise. Ein Abend voller lyrischer Schönheit und jüdischem Witz, anregend und besinnlich zugleich, der Geschichten jüdischer Frauen vom Altertum bis zur Neuzeit ganz neu erzählt. Begleitet von Bild- und Film-Projektionen formuliert das Trio eine Liebeserklärung an eine verfolgte und vernichtete Kultur.