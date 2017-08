Zum Schwerpunkt »Für Vielfalt« werden sicher auch Poeten mit mehreren kulturellen Hintergründen auf die Bühne kommen. Wir freuen uns auf Beiträge zum Schwerpunkt-Thema, aber Texte mit anderen Inhalten sind ebenso willkommen. 7 Minuten gehören DIR!

Die 72. Ausgabe von »Poesie & Pommes« wird wie immer moderiert von Jochen Weeber und musikalisch begleitet von Peter Weiß.

Ob Rapper oder Geschichtenerzähler, Lyriker oder Komödiant - wer bei der Veranstaltung auf der Bühne stehen möchte, meldet sich bis 19.30 Uhr an der Abendkasse oder bis 23.9. per E-Mail an gruenebadehose@gmx.de.