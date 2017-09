7 Minuten gehören DIR! Poetry Slam à la franz.K...

Die 74. Ausgabe von »Poesie & Pommes« wird wie immer moderiert von Jochen Weeber und musikalisch begleitet von Peter Weiß.

Ob Rapper oder Geschichtenerzähler, Lyriker oder Komödiant - wer bei der Veranstaltung auf der Bühne stehen möchte, meldet sich bis 19:30 Uhr an der Abendkasse oder bis 28.10. per E-Mail an gruenebadehose@gmx.de.