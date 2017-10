Poetry Slam in der Schillerwoche

In der Schillerwoche 2017 fordert das Kulturamt erneut zum Dichterwettstreit auf. Wieder treten Autoren gegeneinander an und ziehen das Publikum mit ihrer Performance-Literatur in den Bann. Nach vier Jahren erfolgreicher Poetry Slams im Marbacher Schlosskeller treffen sich die Poeten in diesem Jahr in der Stadthalle Schillerhöhe. Die Regeln sind einfach: Jeder der antretenden Poeten hat sechs Minuten Zeit mit seinem Text und einer guten Performance das Publikum, das am Ende den Sieger wählt, von sich zu überzeugen. Die beiden erfahrenen Slammer, Autoren, Workshop-Leiter und Kulturmanager Hanz und Alexander Willrich führen routiniert und spritzig durch die Veranstaltung. Plätze für den Poetry Slam sind noch zu vergeben, Anmeldung unter kultur@schillerstadt-marbach.de oder telefonisch unter 07144-102314